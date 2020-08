CIMINNA (PALERMO) – L’associazione no profit di promozione sociale Progetto Wireco Ciminna in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Palermo, ha organizzato per domani a Ciminna, il tema “L’Esposizione umana ai campi elettromagnetici, l’efficientamento energetico e la valorizzazione dell’ambiente”. Nel corso dell’incontro esperti dei diversi settori, provenienti dal mondo accademico, istituzionale e professionale, affronteranno il delicato tema dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici e del rispetto dell’ambiente con un approccio esclusivamente scientifico, valutando rischi, benefici e misure precauzionali L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità, dal Comune di Ciminna, da ARPA Sicilia, dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università di Napoli Federico II e dall’ARCES Collegio Universitario. Inoltre, l’Ordine degli Ingegneri di Palermo ha deciso di attribuire al Convegno validità ai fini del rilascio di crediti formativi professionali per i propri iscritti.

Ecco il programma.

ore 16:40 – L’esposizione ai campi elettromagnetici: fenomeno, effetti sull’uomo e illustrazione di casi reali.

Prof. Ing. Nicola Pasquino

Professore di Misure per la Compatibilità Elettromagnetica, Università degli Studi di Napoli

Federico II – Coordinatore Commissione “Esposizione Umana ai campi elettromagnetici”

Ordine degli Ingegneri di Napoli

ore 17:20 – Misurazione delle emissioni elettromagnetiche delle stazioni radio base a Ciminna e

valutazione del rischio.

Prof. Ing. Patrizia Livreri

Docente Strumentazione e Misure a Microonde, Università di Palermo

ore 17:55 – Strategia regionale per l’efficientamento Energetico

Ing. Roberto Sannasardo

Energy Manager Regione Siciliana

ore 18:30 – Iter autorizzativo per le installazioni di stazioni radio base e/o elettrodotti e il monitoraggio di quelli esistenti

Dott. Antonio Conti

Dirigente Responsabile della ST1.3 Agenti Fisici di Arpa Sicilia.

ore 19:10 – Smart Tower – Sistema Integrato di Monitoraggio e Protezione dell’Ambiente

Dott. Giancarlo Attili

Responsabile Sviluppo Commerciale TLC – Terna Energy Solutions

ore 19:45 – Dibattito e conclusioni;

ore 20:30 – Sagra di prodotti tipici locali con servizio a cura dell’I.P.S.S.E.O.A. Pietro Piazza di Palermo;

Modera: Filippo Ciringione Vice Presidente Progetto Wireco Ciminna