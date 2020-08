Tornado in Grecia

Un tornado e violente grandinate anche in Grecia, dove sono morti sei turisti stranieri e 30 persone sono rimaste ferite nel nord della penisola Calcidica, in Grecia. Ieri una tempesta di vento, pioggia e grandine aveva colpito con violenza la costa adriatica da Milano Marittima a Pescara con molti danni e 18 feriti. Un disperso a Taranto, dove il forte vento ha fatto precipitare a catena in mare tre gru dell’ex Ilva: ricerche difficili a causa della torbidità delle acque e del pericolo conseguente alla presenza dei rottami. Sulla vicenda la procura ha aperto un’inchiesta.