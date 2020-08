PALERMO – L’Ente per il diritto allo studio di Palermo ha pubblicato il bando per l’attribuzione di borse di studio e altri contributi e servizi, come quelli abitativi e di ristorazione, per l’anno accademico 2019/2020. Il concorso è destinato agli studenti universitari dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Università Pubblica non statale Lumsa di Palermo; agli studenti delle Accademie di Belle Arti di Palermo, Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di San Martino delle Scale, “Michelangelo” di Agrigento; agli studenti dei Conservatori di Musica “Bellini” di Palermo, “Scontrino” di Trapani, “Toscanini” di Ribera. La domanda di concorso dovrà essere compilata online, entro le ore 14 di giorno 30 agosto 2019, secondo le modalità previste dal bando di concorso pubblicato sul sito dell’ente.

“Esprimo soddisfazione per il lavoro fatto con l’obiettivo di potere garantire, sempre più, agli studenti meritevoli e bisognosi il giusto sostegno in termini economici e di servizi – sottolinea il commissario straordinario dell’Ersu Giuseppe Amodei – ed esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla dirigenza e dai lavoratori dell’Ersu Palermo che si sono impegnati nell’attuazione delle direttive emanate dall’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla che ha voluto uniformare i bandi di tutti gli Ersu siciliani al fine di offrire una migliore qualità e capillarità dei servizi e dei benefici”.

Le borse di studio sono destinate agli studenti dei corsi di: laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale (nuovo ordinamento); dottorato di ricerca purché non retribuiti; specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica) purché non retribuiti; dell’Alta Formazione Artistica e dell’Alta Formazione Musicale cui si accede con il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore.

I requisiti per potere partecipare al concorso sono di reddito (certificato dai Caf, centri di assistenza fiscali) non dovendo superare un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di euro 23.508,78 e un Ispe (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) di euro 51.106,05. Per gli studenti frequentanti il secondo anno e successivi ci sono anche dei requisiti di merito minimo da possedere secondo apposite tabelle.

Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, del posto letto e dei pasti, gli studenti sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come: studenti “in sede”; studenti “pendolari”; studenti “fuori sede”. Per l’attribuzione dei benefici si tiene conto se il valore Isee sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite, oppure compreso fra i 2/3 ed il limite massimo. Le borse di studio variano, in base alla classificazione dello studente, da un minimo di 1183,13 euro (+ pasti gratuiti in numero prestabilito) a un massimo di 5231,58 euro (+ pasti gratuiti in numero prestabilito). In ogni caso, a tutti gli studenti risultati idonei al concorso, sarà effettuato d’ufficio il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio di 140 euro pagata all’atto dell’iscrizione presso l’istituzione universitaria prescelta.

Nell’ambito dei contributi economici, oltre alle borse di studio ordinarie, il bando di concorso prevede anche borse di studio riservate a studenti: diversamente abili; stranieri provenienti da paesi extracomunitari; stranieri rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale; orfani di vittime del lavoro; stranieri figli di emigrati siciliani all’estero; orfani di vittime per motivi di mafia; vittime dell’usura e/o studenti figli di vittime dell’usura; residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; orfani che dimostrino di essere ospiti o essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata. Sono, inoltre, previsti altri specifici contributi: per la mobilità internazionale; per gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66% o in condizioni di gravità di cui all’art.3 comma 3 della L. 104/92; per cause eccezionali. Nel bando anche l’Integrazione della borsa di studio per studenti laureati in corso (premio di laurea).

I servizi di tipo residenziale messi a concorso sono complessivamente 757 (732 per la sede di Palermo e 25 per la sede di Caltanissetta) i posti letto destinati agli studenti fuori sede (rispetto al corso di laurea avente sede a Palermo e a Caltanissetta). Il servizio di ristorazione sarà disponibile: a Palermo presso le residenze Santi Romano, San Saverio, Santissima Nunziata e Policlinico Universitario ( Ospedale Civico); ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani presso apposite strutture convenzionate; a Palermo, è prevista anche l’apertura del servizio di ristorazione presso le residenze Schiavuzzo, Casa del Goliardo, Biscottari. Gli studenti, in base alla loro condizione, avranno diritto a un numero prestabilito di pasti.

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL BANDO