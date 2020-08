Esplode autobus

Prima una colonna di fumo nero, poi le fiamme e il panico. A Roma è esploso un altro autobus, stavolta in via Appia Nuova: si tratta di un mezzo della linea 671 dell’Atac. L’esplosione è avvenuta all’incrocio con piazza Cesare Cantù all’altezza di Colli Albani, come riporta Il Messaggero.

Un incidente che non avrebbe avuto conseguenze per le persone: in una nota, l’Atac spiega che l’autista avrebbe fatto scendere i due passeggeri a bordo e avrebbe tentato di spegnere le fiamme, ma senza riuscirci da solo. Inoltre, l’azienda fa presente che “la vettura, immatricolata nel 2004, era in servizio da 15 anni”.