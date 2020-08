PALERMO – Al via dal 30 luglio la pedonalizzazione del Cassaro basso e del tratto di via Maqueda tra i Quattro Canti e la Stazione centrale. La giunta Orlando ha dato l’ok alla delibera che istituisce la seconda fase delle restrizioni alle auto del cuore della città antica. La notizia è stata diffusa da Palazzo delle Aquile con un comunicato nel quale si spiega nel dettaglio l’istituzione della pedonalizzazione.

“Su proposta del Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico, condivisa dall’Assessore al ramo, Giusto Catania, la Giunta Comunale ha approvato la delibera n. 125, che statuisce la ‘Delimitazione e istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel tratto di Via Maqueda compreso tra le piazze Villena e Giulio Cesare e nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra via Porto Salvo e piazza Villena’ – si legge nella nota -“.

“Quanto sopra – si legge nella delibera – atteso che “nel programma del Sindaco è stata riservata una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di particolari spazi urbani individuando nuove aree di intervento da adibire, in particolare, alla fruibilità pedonale”, individuando “il Centro Storico, le zone ad esso adiacenti e le borgate storiche, quali polarità nelle quali avviare concrete iniziative di sviluppo sostenibile, perseguendo decise politiche di alleggerimento del traffico e di introduzione di isole pedonali, finalizzate alla riqualificazione ambientale”.

“Un nuovo importante provvedimento – dichiarano il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla Mobilità, Giusto Catania – che è certamente pratico, ma che esprime il profondissimo cambiamento culturale della nostra città: oggi sono stati i residenti e i commercianti di queste vie a chiedere a gran voce la pedonalizzazione. Quegli stessi residenti e commercianti che 6 anni fa avevano annunciato – e, a volte, fatto – le barricate contro le pedonalizzazioni. Tutti hanno finalmente compreso come la vivibilità non sia soltanto utile per respirare meglio ma sia anche conveniente per creare e rafforzare condizioni economiche e di sviluppo”.

Nel dettaglio, viene delimitata la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel tratto di Via Maqueda compreso tra le piazze Villena e Giulio Cesare e nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra via Porto Salvo e piazza Villena e viene dato mandato al Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico per la predisposizione di apposita Ordinanza, con cui – entro il 30 luglio – si contempli di:

• istituire la Zona a traffico limitato con limitazione oraria della circolazione veicolare nel tratto stradale della Via Maqueda compreso tra le piazze Villena e Giulio Cesare, ivi inclusi gli opportuni attraversamenti, prevedendo di:

– suddividere la sede stradale secondo le medesime modalità vigenti negli spazi stradali della “ZTL Maqueda” (tratto tra le piazze Verdi e Villena);

– regolamentare, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 1, punto 54 del Codice della Strada, la circolazione stradale nel tratto viario in argomento, prevedendo – continuativamente dalle ore 10,00 alle ore 07,00 del giorno successivo – la limitazione oraria della circolazione veicolare di tutti gli automezzi, ad eccezione del transito consentito, alla velocità massima di10 km/h, a:

a) tutti i veicoli delle forze dell’ordine e quelli di soccorso dei presidi sanitari ed ospedalieri, esclusivamente in emergenza;

b) tutti i soggetti (persone fisiche) residenti nel tratto interessato della via Maqueda e in tutte le vie adiacenti alla stessa che risultino non altrimenti raggiungibili;

c) tutti i soggetti diretti verso strutture ricettive, non raggiungibili da altre strade, ubicate in via Maqueda e nelle zone viciniori;

d) tutti i veicoli dei servizi turistici di linea, del servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale genere equino e delle attività di trasporto a mezzo motocarrozzette, nonché i veicoli taxi, noleggio con conducente per trasporto di persone (NCC) con veicoli M1, del Car Sharing.

– disporre, al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto, il rilascio di un pass correlato con le deroghe di cui ai precedenti punti b) e c), previa istanza da presentarsi, anche e preferibilmente per posta elettronica, al Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico, cui competerà l’istruttoria, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, individuando gli Uffici della I Circoscrizione e quelli della Postazione decentrata sita a Piazza Marina, quali sportelli competenti al rilascio dei pass agli aventi diritto;

– disporre il posizionamento di aree – distanziate tra loro circa m. 200 – da adibire a zona di carico e scarico delle merci, in favore degli esercizi commerciali. Detta attività potrà essere consentita ai veicoli in transito nella fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 10,00 in conformità a quanto già stabilito dall’ordinanza dirigenziale n. 745 del 24/5/2017 nel restante tratto di via Maqueda compreso tra via Cavour e piazza Villena;

– disporre, a mezzo di ordinanza dirigenziale, eventuali modesti tratti nei quali consentire il libero transito al fine di collegare funzionalmente due traverse equiverse e simili, in modo da consentire percorsi di attraversamento;

• istituire la Zona a Traffico Limitato nel tratto stradale della via Vittorio Emanuele compreso tra via Porto Salvo e piazza Villena, ivi inclusi gli opportuni attraversamenti, prevedendo di:

– suddividere la sede stradale secondo le medesime modalità vigenti negli spazi stradali della “ZTL Palermo Arabo-Normanna” interessati da un transito veicolare autorizzato;

– regolamentare la circolazione veicolare di tutti gli automezzi, istituendo il limite massimo di velocità di10 km/h ammessi al transito e secondo la seguente disciplina:

o nel tratto tra le vie Porto Salvo e Roma (cd. “Cassaro Basso”), è consentito il transito (in direzione centro) a:

a) tutti i veicoli delle forze dell’ordine e quelli di soccorso dei presidi sanitari ed ospedalieri, esclusivamente in emergenza;

b) tutti i soggetti (persone fisiche) residenti nel tratto interessato della via Vittorio Emanuele e in tutte le vie adiacenti alla stessa che risultino non altrimenti raggiungibili;

c) tutti i soggetti diretti verso strutture ricettive, non raggiungibili da altre strade, ubicate in via Vittorio Emanuele e nelle zone viciniori;

o nel tratto tra le vie Roma e Maqueda (cd. “Cassaro Centrale”), è consentito il transito (in direzione centro) a:

a) tutti i veicoli delle forze dell’ordine e quelli di soccorso dei presidi sanitari ed ospedalieri, esclusivamente in emergenza;

b) tutti i soggetti (persone fisiche) residenti nel tratto interessato della via Vittorio Emanuele e in tutte le vie adiacenti alla stessa che risultino non altrimenti raggiungibili;

c) tutti i soggetti diretti verso strutture ricettive, non raggiungibili da altre strade, ubicate in via Maqueda e nelle zone viciniori;

d) tutti i veicoli dei servizi turistici di linea, del servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale genere equino e delle attività di trasporto a mezzo motocarrozzette, nonché i veicoli taxi, noleggio con conducente per trasporto di persone (NCC) con veicoli M1, del Car Sharing.

– disporre, al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto, il rilascio di un pass correlato con le deroghe di cui ai precedenti punti b) e c), previa istanza da presentarsi, anche e preferibilmente per posta elettronica, al Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico, cui competerà l’istruttoria, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, individuando gli Uffici della I Circoscrizione e quelli della Postazione decentrata sita a Piazza Marina, quali sportelli competenti al rilascio dei pass agli aventi diritto;

– disporre il posizionamento di aree – distanziate tra loro circa m. 200 – da adibire a zona di carico e scarico delle merci, in favore degli esercizi commerciali. Detta attività potrà essere consentita ai veicoli in transito nella fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 10,00 in conformità a quanto già stabilito dall’ordinanza dirigenziale n. 745 del 24/5/2017 nel restante tratto di via Maqueda compreso tra via Cavour e piazza Villena;

– disporre, a mezzo di ordinanza dirigenziale, eventuali modesti tratti nei quali consentire il libero transito al fine di collegare funzionalmente due traverse equiverse e simili, in modo da consentire percorsi di attraversamento.

Infine, si dà mandato all’Amat per la predisposizione immediata della segnaletica; alla RAP per l’attuazione di un piano di adeguamento del regime dei servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti nei tratti stradali in oggetto; all’Assessorato al Decoro per la definizione e messa in opera di un progetto di arredo urbano ed al Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico per la predisposizione di un’ordinanza che disciplini, previo apposito piano di circolazione, il doppio senso di circolazione nella via Roma, a supporto delle scelte operate con l’istituzione delle Zone a Traffico Limitato oggetto del presente atto.