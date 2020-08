PALERMO – Cani-bagnino in azione questo pomeriggio a Mondello, località balneare di Palermo, dove due ragazzine di 13 e 15 anni sono state tratte in salvo da ‘Keira’, un meticcio di sei anni, e da ‘Sally’, labrador chocolate. L’episodio nella zona dell’Albaria. Le ragazzine si trovavano in acqua e a un certo punto è mancato loro il respiro. Immediato l’intervento di ‘Keira’ e ‘Sally’, entrambi appartenenti alla Acs (Associazione cani salvataggio). “Ho notato delle ragazzine che si appoggiavano ad un pallone, che hanno poi perso, e mi sono avvicinato per avvertirle del fatto che che erano in una zona pericolosa, con divieto di balneazione – dice Sergio, unità cinofila dell’Acs -. Quando mi sono avvicinato ho chiesto se avevano bisogno e una delle ragazze mi ha detto che era in difficoltà e che le mancava il respiro. Ho recuperato prima questa ragazza in difficoltà, nel frattempo è arrivato un collega con Keira e ho portato la ragazza verso la riva con Sally. La seconda, invece si è attaccata a Keira”.

La Acs ha dato il via al progetto ‘Coste sicure’ con il patrocinio del Comune di Palermo e in collaborazione con la Capitaneria di porto, i circoli Roggero di Lauria, Clubino del Mare ed Albaria, per tutti i fine settimana di luglio e agosto. Il progetto è realizzato con l’ausilio di 15 unità cinofile di salvataggio e di una moto d’acqua di salvataggio attrezzata con barella di soccorso, ossigeno e defibrillatore e condotta da personale altamente specializzato nel soccorso e sicurezza in mare. “La novità fondamentale di quest’anno – dice Alessandro Montes, unità cinofila operativa di salvataggio e responsabile di ‘Otto’, il famoso labrador nero distintosi per diversi interventi di salvataggio e proclamato già ‘Cane Eroe della città di Palermo’ – è che ora l’Associazione cani salvataggio svolge un’attività patrocinata dal Comune di Palermo e per conto della Capitaneria di porto. L’associazione è stata inserita nel piano Sar per la ricerca e il ritrovamento delle persone. A nostra disposizione c’è una moto di salvataggio con cui effettuiamo un pattugliamento che va da Vergine Maria fino a Capo Gallo”. Sono complessivamente 15 unità cinofile operative (tre in più rispetto allo scorso anno) tra labrador, golden retriever e meticci che sorveglieranno, da riva e dai mezzi nautici, la costa nord di Palermo.

LA SQUADRA DELL’ACS – FOTOGALLERY