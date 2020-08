SALEMI (TRAPANI) – Un testo unico che da voce con una scrittura vibrante ad uno spazio esistenziale drammatico, con una acuta riflessione sullo spirito del mondo, della difficoltà di relazione con il prossimo. Trentadue brevi capitoli che raccontano la drammaticità della condizione umana. È Viola di Grado con il suo “Fuoco al Cielo” (pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo), la protagonista del terzo appuntamento della stagione letteraria “Liber…i di scrivere. Autori di Sicilia” organizzata dall’associazione “Liber…i”, che si terrà lunedì 15 luglio alle 18.15 alla Cantina Musita (Contrada Passo Calcara).

Una stagione letteraria che ha già visto la presenza di due importanti autori Massimo Maugeri con il romanzo “Cetti Curfino” e l’attore/scrittore Luigi Lo Cascio con “Ogni ricordo un fiore”. Due incontri, con una notevole partecipazione di pubblico che si è lasciato trasportare dalle mappe emotive di protagonisti ribelli, sensibili, fuori dagli schemi. Autori che fanno della scrittura del cibo della mente, un mezzo per esplorare l’universo, per conoscere l’inconoscibile, per vivere vite altrimenti impossibili da vivere.​ Fuoco al cielo, con la sua potenza narrativa rende il lettore partecipe della storia. Ispirato ad un fatto di cronaca che ha disorientato il mondo, esce il 21 marzo 2019.

“Serviva la penna di Viola Di Grado-commenta Fabrizio Ottaviani su Il Giornale- per raccontare una delle vicende più atroci del Novecento, quella delle ventotto «città segrete» sovietiche contaminate dalle radiazioni”. Un testo, come definito dall’’associazione Liberi, da leggere…non solo per il piacere di conoscere, di entrare in mondi differenti da quello in cui si vive e in cui si è estranei, ma anche per il gusto di godere della bellezza delle parole. Al termine dell’incontro la degustazione dei loro prodotti di alcune aziende locali.