PALERMO – Una corsa in autostrada, la notte scorsa, poi l’automobile sbanda e finisce fuori dalla carreggiata. Uno schianto tremendo, ripreso dal cellulare e postato su Facebook. Nell’impatto avvenuto sull’autostrada A/29, all’altezza di Alcamo (Tp), ha perso la vita un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano. Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’automobile c’era Fabio, il padre di 34 anni, fruttivendolo di Partinico, che è rimasto ferito insieme all’altro figlio di 9 anni. Entrambi sono stati trasportati nell’ospedale di Villa Sofia a Palermo, il piccolo è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione, le sue condizioni sono critiche: ha danni cerebrali irreversibili.

Nel video come sottofondo si sente il rombo del motore. In primo piano al buio c’è la faccia del guidatore della vettura che si riprende, poi lo schermo diventa nero. E’ la cronaca in diretta precedente all’incidente. Sono intervenuti quattro equipaggi della Polizia Stradale, personale Anas, e i Vigili del Fuoco e del 118. Al termine dei rilievi tecnici la salma del tredicenne è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Alcamo. Il conducente della Bmw è arrivato al trauma center da Partinico scortato dai carabinieri perché, secondo notizie fornite dall’ospedale, c’erano i parenti dell’ex moglie che lo ritengono, per via del video postato sul social network, responsabile dell’incidente.