Cara Santuzza ti scrivo, così ti distraggo un po’

e siccome sei palermitana, di Palermo ti scriverò.

Da quando sei acclamata non ci sono novità:

l’Orlando vecchio è infinito, ma qualcosa ancora qui non va.

Si esce molto la sera e i locali fanno festa,

ma c’è qualcuno che certo s’arrabbia per la chiusura imposta.

E si sta senza lavoro per intere settimane

e a quelli che hanno niente da fare oltre a te cosa rimane?

Ma se c’è fede e passione non è detto che il nuovo governo

non porterà trasformazione, tutti quanti stiamo qui aspettando.

Per Salvo, Rosa o Natale, col reddito ogni giorno,

fare la spesa non sarà una croce, un viaggio al mese andata e ritorno.

Ci sarà da mangiare e lustru tuttu l’annu,

quota cento e flat tax: semu a mare; ma almeno i neri qui non verranno.

E si potrà votare ognuno come gli va,

Musumeci potrà confermarsi, anche se lui ha una certa età.

E se non ti disturbi, qualcuno sparirà,

io ti prego: fai fuori i furbi e i cretini d’ogni età.

Vedi mia Santuzza, cosa ti scrivo e ti dico

e come sono scontento di vivere nel tormento…

Vedi come siamo a piedi …

in mezzo alla munnizza, che la vediamo bruciare

per poter viverci sopra, anche senza respirare….

E se stu danno poi passasse in un istante,

vedi Santuzza mai, saresti troppo

importante …

spiramu a tia e al buon Dio …

Palermo sta morendo, un semu chiu’ mancu in serie A

qualcuno qui ti sta pregando, la peste è ancora tutta qua.