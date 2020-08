ROMA – Atlantia ma anche Toto, Claudio Lotito e il patron di Avianca, German Efromovich, hanno inviato a Mediobanca, advisor di Ferrovie, le offerte per la partecipazione alla newco Alitalia. La banca aveva richiesto ai gruppi di formalizzare il loro interesse, presentando le appropriate garanzie necessarie all’investimento. Del consorzio guidato da Ferrovie faranno parte anche il ministero dell’Economia e Delta. “Si auspica che il Cda di FS decida quanto prima e che scelga l’offerta più ambiziosa. Alitalia ha bisogno di tornare a giocare in attacco e non in difesa”: afferma Luigi Di Maio, commentando le offerte arrivate a Mediobanca per entrare nella newco Alitalia. “Bene le quattro offerte. – commentano al Mise – Ci sono tutti i margini per decidere il consorzio e rilanciare definitivamente Alitalia. Le numerose offerte arrivate dimostrano la bontà dell’operazione di mercato”.