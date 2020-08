PALERMO – “Gli ultimi dati resi disponibili dall’Inail delineano, per il territorio palermitano, uno scenario preoccupante sul versante delle malattie professionali e degli infortuni mortali negli ambiti di lavoro. Analizzando le rilevazioni del periodo gennaio-maggio si osserva che i casi d’infortunio mortale sono aumentati dai 5 del 2018 agli 11 del 2019; i casi di malattie professionali erano 82 nel 2018 e sono diventati 111 nel 2019”. Lo rende noto Michelangelo Ingrassia, presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo, che aggiunge: “Questa tendenza all’aumento non è purtroppo una novità perché lo scorso anno avevamo più volte segnalato l’indice di pericolosità rappresentato dal progressivo incremento mensile delle morti bianche nel territorio”.

Ingrassia ha convocato per martedì prossimo a Corleone, nella sede del Comune, una seduta pubblica per presentare il documento di osservazioni alla relazione annuale Inail 2018. Al termine dei lavori i membri del comitato, il sindaco di Corleone, le autorità presenti si trasferiranno a Ficuzza dove, alle 12.30, per commemorare i lavoratori e le lavoratrici forestali morti sul lavoro.

(ANSA).