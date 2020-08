La difesa aveva invocato la non punibilità per la tenuità del fatto

PALERMO – Cinque mesi di carcere per avere falsificato un pass per parcheggiare nelle zone blu. Il giudice monocratico Nicola Aiello ha condannato Gaetana Maranzano.

Nel 2014 il giudice per le indagini preliminari aveva inflitto all’imputata una multa da 16.300 euro. A seguito dell’opposizione al decreto penale di condanna, il pubblico ministero ha citato in giudizio Maranzano per truffa aggravata e falso. Il pass era la fotocopia di un documento rilasciato al proprietario di un’altra macchina e già scaduto.

La difesa aveva invocato la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il giudice è stato di avviso opposto ritenendo i delitti contestati “plurioffensivi”. L’imputata, per la quale il pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad un anno, ha ottenuto la sospensione condizionale della pena per cinque anni.