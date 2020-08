Assunzioni alla Regione, il rinvio

PALERMO – La discussione sul via libera alle assunzioni in Regione è rinviata a giovedì alle 11. Oggi la seduta dell’Assemblea regionale siciliana c’è stata solo per incardinare i disegni di legge. Poi il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha comunicato il calendario dei lavori deciso dalla capigruppo. Domani l’aula si riunirà solamente per svolgere il question time sui temi di competenza dell’assessore ai Trasporti e alle infrastrutture. Giovedì poi saranno esaminati i due ddl stralcio usciti fuori dalla commissione Affari istituzionali, quello che si occupa di superare il blocco delle assunzioni e di attivare le promozioni di dirigenti e un altro ddl che si occupa di enti locali.

La prossima settimana invece dovrebbero essere esaminati altri due collegati: il testo approvato dalla commissione Cultura e quello che è stato esitato dalla commissione Ambiente. L’intenzione emersa dalla parole del titolare della poltrona più alta a Sala d’Ercole è quella di approvare prima della pausa estiva tutti i ddl stralcio e collegati. In più Miccichè ha riferito la volontà del governo Musumeci di portare a casa un’altra riforma, da tempo all’ordine del giorno delle sedute d’aula: il ddl rifiuti.