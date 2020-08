Quest’anno il Beer Street festival, dopo il grande successo delle sue prime edizioni ospitate dalla cittadina normanna di Cefalù, porterà il gusto delle birre siciliane e dello street food tipico, a Balestrate. La città marinara, meta turistica apprezzata per il suo mare cristallino, è stata selezionata come location d’eccellenza e privilegiata, rispetto ad altre, non solo per le indubbie virtù paesaggistiche e turistiche, ma anche per la volontà, manifestata fin da subito, nel voler accogliere con entusiasmo l’evento, e nel volere assicurare piena disponibilità e collaborazione all’organizzazione dello stesso.

Il festival della la birra artigianale vede la partecipazione dei migliori birrifici, rigorosamente siciliani, che animeranno per tre intere giornate, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio, il belvedere della città di Balestrate, precisamente in Via Madonna del Ponte, alternandosi ad altrettante aziende ormai leader nella promozione dello Street Food d’eccellenza siciliana.

Anche quest’anno il contorno sarà a base di musica, concerti e spettacoli. Non solo birra dunque ma anche tanto divertimento e altri approfondimenti che accompagneranno lo spumeggiante mondo della birra di qualità.

Un format giovane e di successo, che mixa il piacere del bere e del mangiare bene al gusto di scoprire le eccellenze ed il territorio del Made in Sicily.

www.beerstreetfestival.com