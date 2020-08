Il prossimo 21 luglio al Teatro Antico di Taormina verrà consegnato il Premio Cinematografico delle Nazioni, il riconoscimento ideato da Gian Luigi Rondi che, grazie ad EvenTao di Michel Curatolo presidente Nation Award ed Agnus Dei di Tiziana Rocca torna a premiare ospiti d’eccezione, rendendo omaggio al grande critico cinematografico scomparso due anni fa.

Dopo la trascorsa edizione, il cui tema portante è stato il femminicidio e le violenze di genere, la kermesse di quest’anno sarà caratterizzata da un tema altrettanto sensibile ed attuale: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente, il Nation Award Thinkingreen infatti sarà ad opera di “FARE AMBIENTE ITALIA” – Movimento Ecologista Europeo” presieduta dal Prof. Vincenzo Pepee dal supporto istituzionale del Senatore Urania Papatheu, membro della commissione ambiente al Senato della Repubblica, con il Patrocinio delParlamento Europeo e dellaRegione Sicilia.

In tal senso, verrà organizzata nelle date 20 e 21 una due giorni convegnistica di spessore internazionale sulle tematiche di sostenibilità ambientali, facendo interagire esperti del settore, giornalisti e personaggi dello spettacolo, oltre importanti personalità delle istituzioni. In particolare verranno organizzati tre approfondimenti sui temi inerenti il territorio, il mare e l’energia. Il primo tratterà Economia circolare e Sviluppo Sostenibile. Il secondo verterà sull’Educazione ambientale come educazione allo sviluppo sostenibile e il terzo sarà incentrato sui Siti e Parchi archeologici tra tutela, identità e valorizzazione.

Il Premio Cinematografico delle Nazioni alla Carriera verrà consegnato a Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra, eccellenza artistica italiana riconosciuta in tutto il mondo. Autore di indimenticabili colonne sonore, ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del filmLa vita è bella.

La sera del 21 luglio, il maestro Piovani regalerà a tutto il pubblico un concerto nella magica cornice del Teatro Antico di Taormina. Quest’anno, proprio in occasione del ventennale del film La vita è bella di Roberto Benigni, sarà consegnato il Nations Award a Nicoletta Braschi.

Valeria Patrizia Li Vigni, moglie di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale vittima lo scorso 10 marzo della strage aerea della Ethiopian Airlines sta curando una particolare mostra con le opere dell’artista Giacomo Rizzo in programma al Teatro Antico in memoria del marito, per il quale anche il Premio delle Nazioni ha istituito uno speciale premio intitolato alla memoria.

“Anche quest’anno siamo felici di portare al Teatro Antico di Taormina personalità del mondo della cultura e dello spettacolo di così alto profilo”, sottolinea Tiziana Rocca. La madrina della serata sarà l’attrice Martina Stella che ritirerà anche il premio per la sua interpretazione nel film “Natale a 5 Stelle”.

La salvaguardia e la tutela ambientale sarà al centro dei convegni che daranno vita a dibattiti tra i principali esponenti del settore, giornalisti e personaggi dello spettacolo. Mi auguro che anche nel nostro piccolo si possa contribuire ad accendere una luce di speranza per il futuro”.

“Tracciando il solco delle grandi manifestazioni cinematografiche, anche quest’anno dal 19 al 21 luglio nella splendida cornice di Taormina, con Tiziana Rocca stiamo riproponendo il Premio Cinematografico delle Nazioni, voluto negli anni settanta dall’indimenticato Gianluigi Rondi, che vedrà al suo apice durante il gala al Teatro Antico di Taormina, il concerto del maestro Piovani con la celebrazione di attori e cineasti nazionali ed internazionali motivati dalle tematiche sociali inerenti la sostenibilità ambientale”, dichiara Michel Curatolo, Presidente di a.c. Eventao e presidente di Nation Award. “Com’è tradizione durante la tre giorni, sarà organizzato, in collaborazione con Fare Ambiente Italia (presieduta dal prof. Vincenzo Pepe), il convegno Thinkingreen, con il Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Sicilia, c/o hotel NH Taormina, in cui esperti e giornalisti dibatteranno sulla salvaguardia dell’ambiente, coinvolgendo gli artisti invitati all’evento. Quest’anno il Nations Award verrà dedicato al compianto Prof. Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale recentemente scomparso, al quale verrà dedicata una mostra d’arte moderna del maestro Rizzo ed un premio”.

Il Premio Cinematografico delle Nazioni – sotto l’alto patrocinio della Presidenza del Parlamento Europeo e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e il patrocinio del Comune di Taormina – è prodotto da Eventao di Michel Curatoloin collaborazione con Agnus Deidi Tiziana Rocca e con la direzione artistica di Tiziana Rocca.