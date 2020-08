Di Maio ai funerali

ROMA- Il ministro Luigi Di Maio cancella gli appuntamenti in agenda di mercoledì per partecipare al funerale del piccolo Simone, uno dei due cuginetti morti a Vittoria. Lo si apprende in ambienti ministeriali.

ll vicepresidente dell’Ars, Giancarlo Cancelleri, ha chiesto al presidente dell’Assemblea, Gianfranco Miccichè, di “non prevedere seduta d’Aula domani per consentire ai deputati di partecipare ai funerali del piccolo Simone”, uno dei due cuginetti investiti e uccisi a Vittoria (Rg) da Rosario Greco, a bordo del suo Suv. Alle esequie sarà presente il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, che per l’occasione ha annullato tutti gli appuntamenti in agenda. (ansa)