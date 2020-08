PALERMO – Era diventato l’incubo delle donne, con auto saccheggiate e furti a tutto spiano sui mezzi lasciati in sosta. E’ finito in manette Oscar Arcuri, 40enne palermitano, accusato di tre rapine, quattro furti e dell’utilizzo delle carte di credito delle vittime.

Sarebbe entrato in azione soprattutto nelle zone residenziali e vicino alle scuole: nel suo mirino finivano le mamme che lasciavano i bimbi in classe e in sosta la macchina, anche per pochissimi minuti. Al loro ritorno, la borsa era sparita con soldi, documenti e carte di credito, che il quarantenne avrebbe puntualmente utilizzato prelevando il denaro dagli Atm.

Ad incastrarlo le immagini delle telecamere che si trovano nelle zone in cui sono stati messi a segno i colpi e nelle aree vicine agli sportelli bancomat. L’uomo è stato immortalato a bordo di uno scooter bianco, con cui seguiva l’auto delle vittime che lasciavano sul sedile passeggero la borsa. Approfittando dell’allontanamento dell’automobilista, è riuscito più volte a fuggire con la refurtiva.