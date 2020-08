Investito sul lungomare

SANT’AGATA MILITELLO (MESSINA)- Un quarantenne di Sant’Agata Militello, Giuseppe Mondello, è morto nel primo pomeriggio di oggi a seguito del violento impatto riportato con una Fiat Stilo che lo ha investito mentre, in bicicletta, transitava sul lungomare santagatese. A nulla sono valsi i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A causa delle gravi ferite riportate nell’impatto contro il parabrezza, l’uomo è morto sul colpo. Sono in corso accertamenti sulla dinamica del sinistro mortale da parte dei carabinieri. In zona si sono registrati rallentamenti nella circolazione stradale.