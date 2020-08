La mamma e i fiori per Francesco

PALERMO – Si sono svolti ieri nella chiesa Maria santissima degli agonizzanti a Partinico i funerali di Francesco, 13 anni, morto nell’incidente dell’auto sulla A29 sabato scorso, guidata dal padre Fabio Provenzano, 34 anni, che è rimasto gravemente ferito come il fratellino della vittima le cui condizioni rimangono critiche. La madre ha poggiato un mazzo di rose sul feretro del ragazzino. La bara bianca è stata accolta in chiesa dagli applausi ed è stata accompagnata dagli amichetti di Francesco. Fabio Provenzano è indagato per omicidio stradale e i magistrati attendono gli esami tossicologici effettuati sull’uomo che ha traumi cranico, toracico e alla colonna vertebrale e un’emorragia cerebrale ma che non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).