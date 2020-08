C’è anche un pizzico di Sicilia ai mondiali Under 24 di frisbee in corso ad Heidelberg, in Germania.

Il palermitano Roberto Palmeri, 18 anni, tesserato dal Padova Ultimate Frisbee, squadra che milita in serie A, è uno dei 27 atleti, tra ragazze e ragazzi, selezionati per far parte della Nazionale Italiana Mixed U24 allenata da Max Pagnin, Andrea Gerosa e Manuel Belluco.

Il frisbiee è uno sport poco conosciuto, i cui valori però dovrebbero essere presi a modello in altri discipline.

La prima regola dell’Ultimate è lo “spirito del gioco”. L’agonismo e la competizione sono parti fondamentali di questo sport, così come la voglia di vincere, ma mai a scapito dell’onestà in campo e del rispetto dell’avversario, delle regole e del piacere di giocare. Basti pensare che ogni infrazione, fallo o disputa è segnalata e risolta dai giocatori stessi.

Per saperne di più: si affrontano due squadre, 7 contro 7, su un campo rettangolare e due mete agli estremi: la squadra che attacca cerca di avanzare attraverso una serie di passaggi, senza che il giocatore possa correre quando è in possesso del disco. È punto quando un giocatore dell’attacco riceve un passaggio al volo dentro l’area di meta avversaria.

Non è permesso il contatto fisico. L’attacco perde il possesso del disco quando un passaggio tra due compagni di squadra, per qualsiasi motivo, non va a buon fine. In tal caso cambiano i ruoli “attacco/difesa”.

Una grande festa di sport in Germania dove si sfidano, oltre all’Italia, le nazionali di Germania, Australia, Cina, Svizzera, Irlanda, Nuova Zelanda, Russia, Belgio, Canada, Giappone, Gran Bretagna e Repubblica Ceca.