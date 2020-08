Dal 26 al 28 luglio, a Lido Valderice, in provincia di Trapani, torna Onda Festival, il Festival della musica “made in Sicily”. Tre serate di musica e concerti assolutamente gratuiti, per esaltare artisti che rappresentano il patrimonio della sicilianità nel mondo in un luogo incontaminato come Lido Valderice, la conca naturale.

Il Festival nasce con l’obiettivo di promuovere le eccellenze musicali siciliane che hanno ottenuto o stanno ottenendo importanti riconoscimenti artistici a livello nazionale e internazionale. Onda Festival valorizza appunto i musicisti che sono sulla cresta dell’onda. Tutti gli ospiti della manifestazione hanno infatti pubblicato album musicali, hanno prodotto videoclip ed hanno realizzato tournée non solo in Sicilia, ma anche nel resto d’Italia e spesso anche fuori dai confini nazionali.

L’ ideazione e la direzione artistica del Festival è del musicista e produttore siciliano Rino Marchese.

L’evento è organizzato dal Comune di Valderice e dall’Associazione Musicale Rinoscky Music, con il patrocinio dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana e il supporto di aziende.

Gli artisti

Venerdì 26 luglio si parte alle ore 21.00 con gli Swingrowers sul palco dell’Onda Festival. Siciliani di origine, ormai cittadini del mondo, gli Swingrowers sono entrati a pieno titolo tra le stelle del genere electro swing/ vintage pop / vintage remix, che unisce la freschezza della musica elettronica con le influenze calde dello swing, del jazz e di suoni del passato. Con tre album all’attivo, più di 20 Milioni di visualizzazioni su YouTube e una serie di singoli e remix accattivanti, la band è una delle più longeve e ricercate nella scena retrò mondiale.

Dalle ore 23.00 sarà ospite sul palco di Onda Festival Dj Delta. Stilisticamente poliedrico, unisce una profonda conoscenza musicale ad una tecnica avanzata di scratch e mixing. Protagonista della scena black italiana da oltre 20 anni, ha collaborato con diversi gruppi Hip Hop nazionali e internazionali. Campione italiano e finalista mondiale del Red Bull Thre3Style 2016, la più spettacolare competizione fra DJs al mondo che ogni anno raduna i migliori performers di tutte le nazioni offrendo showcase mozzafiato.

Sabato 27 Luglio, alle ore 21.00, il concerto dei Matrimia. Fisarmonica, clarinetto, chitarre, voci e percussioni: tutto il sound necessario per stupire il pubblico. Il suono dei Matrimia è uno straordinario e trascinante mix zingaro, balcanico, arabo, ebraico con influenze della chanson française, del jazz manouche, della musica mediterranea ma anche del reggae, elettronica, ska e del pop rock.

Si continua alle 23.00 con il concerto di Jaka. Siciliano della provincia di Trapani, residente a Firenze per tanti anni, giamaicano d’adozione e giramondo di indole, è uno dei pionieri della musica “in levare” italiana. Negli anni si è esibito in tutti i più importanti festival reggae nazionali fino ad arrivare a prestigiosi palchi di tutto il mondo come a Kingston, New York, Londra, Parigi, Kiev, Barcellona. Una straordinaria carica live, energica e coinvolgente, ha fatto di lui uno dei più affermati cantanti e musicisti reggae d’Italia.

L’ultima serata, quella di domenica 28 luglio, ore 21.00, vedrà sul palco, Luca Madonia. Catanese dall’aplomb inglese, esile ed elegante nell’aspetto ma con una voce possente, intensa e vibrante, Luca Madonia inizia il suo percorso artistico negli anni Ottanta fondando i Denovo insieme al fratello Gabriele e ai musicisti Mario Venuti e Toni Carbone. In breve i Denovo. Quando nel 1990 il gruppo si scioglie, Luca prosegue il suo percorso artistico approfondendo la vena cantautorale e intimista che gli è propria.

Domenica 28 Luglio, dalle ore 23.00, gran finale con Mario Incudine. Poliedrico artista-cantastorie, riesce a far confluire la passione per musica con quella per il teatro e la scrittura portando la sua arte made in Sicily in giro per il mondo. In ambito musicale è uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana. Ha all’attivo tour in quattro continenti e collabora con alcuni tra i più importanti artisti della musica, del teatro e della danza.