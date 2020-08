PALERMO – Due grossi rami sono caduti da un albero in piazza Indipendenza la scorsa notte a Palermo. Quattro auto sono state danneggiate. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del Comune che hanno portato via i grossi tronchi. La zona è stata delimitata al traffico dai vigili urbani per consentire le operazioni di messa in sicurezza.(ANSA).