TERRASINI (PALERMO) – E’ uscito di casa venerdì, ma non ha più fatto rientro. Sono giorni di angoscia per i familiari di Ottavio Trentacoste, diciannovenne che abita a Terrasini, in provincia di Palermo. Del ragazzo non ci sono notizie ormai da quattro giorni, tranne alcuni frame di un video delle telecamere della stazione di Catania, che lo avrebbero immortalato mentre saliva su un treno.

I genitori sono disperati e dopo essersi rivolti ai carabinieri, hanno lanciato un appello sui social, per diffondere il più possibile la fotografia del ragazzo: “Aiutateci a trovarlo, non sappiamo dove si trova, ma ha bisogno di prendere dei farmaci per la sua patologia cardiaca”. L’ultima volta che è stato visto, Ottavio indossava una maglietta bianca, un paio di pantaloncini blu ed un cappello con la visiera.

Il ragazzo è alto un metro e 85 centimetri, ha occhi e capelli castani. Ad unirsi all’appello della famiglia, anche il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, che su Facebook ha pubblicato una foto del giovane: “Lui è Ottavio Trentacoste, un ragazzo di 19 anni scomparso da quattro giorni. L’ultima volta è stato avvistato a Catania mentre prendeva un treno per a Taormina. Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo: ha bisogno di farmaci per la sua patologia cardiaca”.

In tantissimi, in queste ore, stanno condividendo il messaggio sui social: “Ottavio, ti prego, torna a casa”, scrive un amico. E ancora: “Non farci preoccupare, fai la cosa giusta”. In caso di avvistamenti i familiari invitano a rivolgersi alle forze dell’ordine o a contattare i numeri 339 4562164 o 334 8722374.