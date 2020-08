Il 19enne è stato rintracciato in un bar in Emilia Romagna.

TERRASINI (PALERMO) – “Un angelo che ha appreso la notizia sui social lo ha riconosciuto dentro il suo bar, lo ha fermato e gli ha fatto contattare i genitori. Si trova a Castel San Giovanni Piacenza, la sua famiglia lo sta raggiungendo”. Sono le parole di chi ha vissuto giorni d’angoscia per la scomparsa di Ottavio Trentacoste, il ragazzo di 19 anni residente a Terrasini, nel Palermitano, scomparso da venerdì. I genitori, disperati, si erano rivolti ai carabinieri che lo avevano inizialmente individuato, attraverso i video delle telecamere, alla stazione ferroviaria di Catania.

Poi gli appelli sui social network, che hanno permesso la diffusione della fotografia del giovane: “Siamo molto preoccupati perché Ottavio deve prendere delle medicine per la sua patologia cardiaca”, aveva detto la famiglia. Oggi la bella notizia: il titolare di un bar ha riconosciuto il 19enne nel suo locale in Emilia Romagna e lo ha messo in contatto con i genitori.

A confermare il ritrovamento, il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci: “Volevamo darvi la notizia che tutti attendevamo – ha scritto il primo cittadino su Facebook – Ottavio è stato trovato e soprattutto ha chiamato i propri genitori che stanno andando a riabbracciarlo. Ringraziamo di cuore il nostro compaesano Matteo Palazzolo che vive in Emilia Romagna a Castel San Giovanni, dove è titolare di un bar, che ha fatto partire la segnalazione. E ringrazio tutta la comunità terrasinese per essersi sentita partecipe, essersi stretta attorno alla famiglia Trentacoste-Caruso in questa situazione particolare con immenso affetto, cercando di attivare tutti i canali possibili per Ottavio. Ringrazio le Forze dell’Ordine che hanno fatto di tutto comprendendo l’angoscia della famiglia. Ottavio sta bene, ha già parlato con i genitori e presto sarà fra noi. E noi saremo pronti ad accoglierlo a braccia aperte”.