In sette in automobile

Erano in sette in una Renault Clio, all’una di notte, diretti verso una discoteca, quando l’auto è uscita di strada e ha distrutto un muretto a secco. Ora quattro di loro sono gravi, e altri tre praticamente illesi. E’ successo a un gruppo di giovanissimi del Nord Italia tra i 16 e i 18 anni, a San Teodoro, centro della movida in provincia di Sassari.

Ad avere la peggio nell’incidente i ragazzi seduti sui sedili posteriori, che non avevano le cinture di sicurezza allacciate, come scrive Today. Apparsi subito gravi ai soccorritori, in quattro sono finiti in codice rosso con fratture e contusioni; nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il maggiorenne alla guida è risultato negativo all’alcoltest.