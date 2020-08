PALERMO – Ancora incidenti in città, con sei persone trasportate in ospedale, una è in condizioni gravi. Nel giro di ventiquattro ore, quattro scontri si sono verificati sulle strade palermitane: all’Addaura lo schianto ha coinvolto tre auto all’altezza del curvone ed un ragazzo è stato trasportato a Villa Sofia con codice rosso. In base a quanto ricostruito dall’Infortunistica della polizia municipale, una delle tre auto era parcheggiata le altre due in movimento: una Smart ed una Toyota Rav 4.

La Smart viaggiava in direzione Arenella, mentre la seconda procedeva verso Mondello. Una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta e la Smart avrebbe fatto un testacoda concludendo la sua corsa su un muretto di cinta. I.G, 22enne palermitano, ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e il femore rotto: per lui la prognosi è riservata, è ricoverato al Trauma Center.

Tre feriti anche in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Messina Marine, dove si sono scontrate due auto, uno in via Pacinotti all’altezza di via Campolo. Un uomo è inoltre rimasto ferito stamattina in un incidente che si è verificato nella mattinata di oggi in viale Regione Siciliana, lungo la carreggiata centrale in direzione Catania.

A scontrarsi sono stati un’auto ed uno scooter. Ad avere la peggio. il centauro, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le indagini per ricostruire la dinamica sono condotte dall’Infortunistica della polizia municipale.