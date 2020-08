PALERMO – Le Istituzioni e il mondo politico siciliano ricordano Andrea Camilleri, scomparso oggi. “Con Andrea Camilleri scompare uno dei migliori interpreti della cultura siciliana nel mondo. Scrittore sanguigno e prolifico, con i suoi romanzi ha regalato alla nostra Isola il più efficace spot turistico, promuovendone l’immagine in Italia e all’estero”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ricordando l’autore agrigentino morto oggi a Roma. “Il maestro Camilleri – continua il governatore – è stato fra i più autorevoli protagonisti del Novecento italiano, l’ultimo testimone diretto di quella classe intellettuale di siciliani che, da Luigi Pirandello a Leonardo Sciascia, passando per Gesualdo Bufalino, ha consegnato le pagine migliori della nostra letteratura. A nome del governo regionale – e interprete del sentimento dell’intera comunità- esprimo alla famiglia Camilleri il più vivo cordoglio”.

“Con Camilleri se ne va un grande siciliano, un letterato che ha contaminato la cultura del Novecento come Pirandello, Sciascia, Bufalino e tanti altri ancora. Se ne va il padre di Montalbano, una figura davvero unica. Rivolgo alla sua famiglia il cordoglio mio e di tutto il Parlamento siciliano”. Lo dice il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.

“Andrea Camilleri è stato un maestro di cultura, che ha portato nel mondo un’immagine della Sicilia fuori dagli stereotipi. La sua passione civile unita alla grande vitalità, ironia e senso della legalità, ne hanno fatto un modello per tanti, di cui la Sicilia e l’Italia sentiranno la mancanza”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

“Ad Andrea Camilleri possiamo solo dire ‘grazie’ per tutto quello che ha fatto, soprattutto per la Sicilia”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, a proposito della morte dello scrittore. “Il suo genio artistico ci ha fatto sorridere, riflettere, emozionare – aggiunge Lupo – nel corso della sua lunga carriera è riuscito, soprattutto grazie al ‘commissario Montalbano ‘, ad esportare in Italia e nel mondo un’immagine positiva della ‘sicilianità’ capace di essere uno straordinario veicolo promozionale per la nostra isola. Resterà uno dei grandi della nostra letteratura”.

“Addio Maestro Camilleri, addio grande Siciliano”. Così il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone commenta la scomparsa di Andrea Camilleri. “Un grande siciliano, un maestro che ha raccontato una Sicilia meravigliosa, rendendoci tutti orgogliosi della nostra terra.Oggi la Sicilia piange. Buon viaggio Andrea Camilleri…”. Così il deputato regionale del Movimento cinque stelle, Giancarlo Cancelleri, ha salutato lo scrittore, scomparso stamattina.