In azione i carabinieri. Due persone trovate in possesso di droga.

CEFALU’ (PALERMO) – Controlli a tutto spiano nelle zone della movida, comprese le borgate marinare in cui si trovano i locali notturni. In azione i carabinieri di Cefalù che nel corso dell’ultimo fine settimana hanno effettuato controlli su strada per accertare lo stato psicofisico di decine di automobilisti.

Tra questi, in quattordici, con età compresa tra i 19 ed i 44 anni, sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza, poiché trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/litro. L’esito dei controlli è stato di 14 patenti ritirate, tre auto e 7 motocicli sequestrati.

Nella maggior parte dei casi, il provvedimento è stato necessario per la mancanza di assicurazione e per guida senza casco. Ma non finisce qui, perché sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 2200 euro. A finire nei guai anche due automobilisti trovati in possesso di sostanza stupefacente.