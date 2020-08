PALERMO – Sarebbe entrato in azione insieme a due complici armati, a distanza di due anni esatti finisce in arresto. E’ considerato uno dei dei componenti del commando che nel luglio del 2017 prese di mira la sede della società Italo-belga di Mondello: Daniele Messina, 36 anni, è stato individuato dai carabinieri che da allora indagano sulla rapina da 33 mila euro messa a segno nei locali di via Calipso.

Messina, accusato di rapina e ricettazione, avrebbe fatto da “palo” mentre gli altri due malviventi minacciavano e si facevano consegnare il denaro dopo aver fatto irruzione negli uffici con il volto coperto, impugnando le pistole.

I soldi erano custodi all’interno di un cassetto, si trattò dell’incasso di tutti i lidi. In base alle indagini, Messina era rimasto all’esterno dell’edificio, per avvisare il resto della banda in caso di pericolo. Una volta in possesso del maxi bottino, si sarebbe dileguato con gli altri due a bordo di un furgone Fiat Iveco Daily, trovato poi nel quartiere Zen e risultato rubato.

I carabinieri sono riusciti a risalire al 36enne tramite gli accertamenti tecnici sul furgone, che hanno permesso di isolare le impronte digitali. Fondamentali anche le immagini delle telecamere che si trovavano nei pressi della sede della società che gestisce i lidi balneari a Mondello, che frame dopo frame, hanno permesso agli investigatori di accertare l’identità dell’uomo.