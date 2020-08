PALERMO – Con l’arrivo dell’estate torna l’emergenza sangue in Sicilia. Un problema che tocca punte di estrema gravità proprio nei mesi estivi e che non risparmia l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello il cui fabbisogno annuo si attesta su oltre 23mila unità (oltre 12 mila per il Cervello e circa 11 mila per Villa Sofia). La sola Unità operativa di malattie rare del sangue e degli organi ematopoietici, diretta da Aurelio Maggio, dove sono in cura oltre 200 pazienti talassemici che necessitano di trasfusioni ogni due-tre settimane, assorbe un fabbisogno di circa 5300 unità di sangue all’anno.

“Lanciamo un appello a donatori vecchi e nuovi – dice il Direttore Generale Walter Messina – affinché vengano a donare e aiutarci ad affrontare una situazione davvero difficile che rischia di mettere a repentaglio la salute di tanti pazienti, senza contare che la grande escalation di incidenti stradali di questi ultimi giorni ha fatto affluire nelle nostre unità operative diversi soggetti che necessitano anch’essi di trasfusioni”. Per puntare a incrementare le donazioni in questo periodo, nel corso del quale si registrano ritardi nelle trasfusioni di oltre una settimana, l’Azienda Villa Sofia Cervello sta organizzando una serie di iniziative e di appelli. Intanto domenica prossima 21 luglio è prevista una giornata di raccolta straordinaria con il servizio trasfusionale del Cervello, dove opera l’Associazione Fratres, che resterà aperto dalle 8 alle 12,30.(ANSA).