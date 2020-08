PALERMO – In viale Regine Siciliana a folle velocità e sulla carreggiata di sorpasso. Al volante di una Nissan Juke c’era un 24enne palermitano, fermato dalla polizia stradale per un controllo. Ad insospettire gli agenti, anche il pericoloso slalom tra gli altri mezzi sulla circonvallazione, che metteva a rischio sia il conducente che gli automobilisti. “La pattuglia – spiegano dalla questura – utilizzando dispositivi acustici e visivi, ha intimato “l’alt polizia” al conducente procedendo ad un controllo su strada. Durante l’accertamento, i poliziotti notavano all’interno dell’abitacolo un involucro ormai vuoto con il quale era stata, verosimilmente, confezionata della sostanza stupefacente”.

I sospetti sono diventati certezze quando il giovane alla guida ha confermato di avere assunto della cocaina. E’ stato quindi trasferito in ospedale per effettuare tutti gli esami e gli accertamenti previsti in questi casi, che hanno confermato il consumo della droga. La sua patente è stata ritirata ed è scattata la denuncia per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

“L’intensificazione dei controlli territoriali sui conducenti – spiega la polizia – specie nelle serate dei giorni prefestivi e festivi e sulle viabilità di transito sulle arterie autostradali e all’uscita delle discoteche o luoghi di aggregazione, ha registrato riscontri positivi anche attraverso l’impiego della Sala Mobile della Polizia Stradale con a bordo medici della Polizia di Stato, che attraverso il dispositivo di nuova generazione per la rilevazione di tracce di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope Drugs 5000, ha proceduto al prelievo consensuale di campioni salivari degli automobilisti oggetto di controllo”. Ottanta automobilisti sono già stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e 21 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.