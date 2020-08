Corten, materiale sempre più apprezzato in architettura e non solo

Il viadotto di Sant’Onofrio, sulla A24 nei pressi della zona sismica dell’Aquila, sarà realizzato in Corten e rappresenterà, secondo quanto dichiarato da Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, la prima grande struttura nella rete viaria tra il Lazio e l’Abruzzo “capace di rispondere ai terremoti essendo completamente antisismica”.

La scelta del Corten per realizzare il viadotto non fa che confermare il successo di questo materiale, sempre più apprezzato da architetti e costruttori per le caratteristiche tecniche ed estetiche che lo contraddistinguono.

Il Corten è un particolare tipo di acciaio, noto anche con il nome di “acciaio patinato”, la cui principale caratteristica è quella di offrire un’altissima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici auto proteggendosi grazie ad una sorta di patina che si forma quando il manufatto è esposto alla luce solare e a contatto con l’atmosfera. L’ossidazione conferisce al Corten il suo caratteristico colore rosso-bruno che lo ha reso famoso e apprezzato dagli architetti contemporanei di tutto il mondo.

Brevettato nel 1933 dalla compagnia americana United States Steel Corporation, deve il suo nome Cor-Ten alle parole inglesi CORrosion resistance e TENsile strenght (resistenza alla corrosione ed elevata resistenza meccanica). Inizialmente fu utilizzato come materiale per proteggere carrozze-merci e vagoni-cisterna soprattutto per il trasporto del carbone dando risultati di durata fino a 4 volte maggiori rispetto al normale acciaio al carbonio, comunemente detto ferro.

A partire dagli anni ‘60 cominciò ad essere utilizzato in edilizia. La sua prima grande applicazione in questo campo risale al 1964 con la costruzione del Centro Direzionale della John Deere and Co. in Illinois e da allora il Corten si è imposto come materiale d’eccellenza in particolare nei campi della viabilità, dell’architettura e dell’arredo urbano. Non meno interessanti sono poi i suoi usi in campo artistico per la realizzazioni di sculture e installazioni, decorativo e di design all’interno di abitazioni e in strutture pubbliche e private.

I principali benefici del Corten sono legati, in sintesi, alla riduzione dei costi per la realizzazione dei manufatti, alla sua elevata resistenza e alle caratteristiche estetiche che ne permettono un utilizzo anche in zone sottoposte a vincoli paesaggistici. Il processo di ossidazione, infatti, conferisce al materiale una particolare colorazione che ben si armonizza sia con il paesaggio urbano sia con quello di spazi esterni e rurali.

LiveSiciliaPromotion – Pubbliredazionale