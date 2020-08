PALERMO – Lavorava in uno studio associato, ma a svolgere gli interventi di competenza del dentista, sarebbe stato un odontotecnico. E’ stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica C.S, 55enne palermitano. A coglierlo in flagrante, i carabinieri del Nas che hanno effettuato un sopralluogo nei locali di via Vincenzo Di Marco, a pochi metri da via Libertà, in pieno centro: normali controlli di routine nello studio in cui il dentista risultava autorizzato, ma in cui avrebbe lavorato soltanto l’odontotecnico.

I militari hanno trovato alcuni pazienti che venivano sottoposti ad interventi che l’uomo non avrebbe potuto effettuare. Da qui, l’accertamento delle sue competenze. “Consigliamo agli utenti di rivolgersi sempre a veri professionisti – spiegano i Nas – perché i rischi sono dietro l’angolo. E’ inoltre possibile consultare l’albo degli esperti autorizzati nel sito dell’ordine dei medici.

Invitiamo, dunque, a segnalare eventuali abusivi. D’altronde – concludono – i nostri controlli proseguiranno, la priorità è sempre quella di tutelare la salute pubblica”. Il 55enne, tra l’altro recidivo perché già sorpreso due anni fa ad esercitare abusivamente la professione, è stato segnalato all’autorità giudiziaria.