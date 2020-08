L’aperitivo di tendenza

Nel cuore delle metropoli, su eleganti terrazze in riva al mare o in salotti storici, l’aperitivo in Sicilia diventa un rito, tanto più in estate. A essere cambiato negli ultimi anni è soprattutto il gusto dei siciliani per il bere bene: se l’aperitivo è quasi sempre una scusa per stare insieme e rilassarsi, la sua colonna portante rimane un bicchiere di qualcosa di buono, con del cibo da assaggiare. Il mensile I love Sicila dedica a questa tendenza la copertina del nuovo numero, già acquistabile nella versione digitale on line qui e da venerdì in edicola. Un viaggio nelle città dell’Isola e nelle principali località turistiche, alla scoperta dei luoghi di tendenza, delle nuove abitudini e e dell’inventiva dei barman siciliani. Nel nuovo numero, tra l’altro, anche il dettaglio sui nuovi itinerari Unesco della Palermo arabo-normanna e un’anticipazione sulla Biennale Internazionale di Scultura di Salgemma di Petralia Soprana.