Picchiano rom dopo furto

Due italiani avrebbero cercato di farsi giustizia da soli, rivendicando un risarcimento di 200 euro e aggredendo una famiglia rom ritenuta responsabile di un furto in un’auto. Sono stati bloccati e portati in caserma con le accuse di “lesioni, tentata estorsione e violazione di domicilio aggravata”. L’episodio è l’ultimo risultato delle continue tensioni tra italiani e rom nella frazione Albuccione di Guidonia Montecelio (Roma).

Il clima tra italiani e rom è teso ormai da due anni, e furti e atti vandalici non accennano a fermarsi. Uno dei due italiani arrestati si è accorto accorto di un furto all’interno della sua auto parcheggiata nel garage condominiale; RomaToday scrive che non avrebbe avuto dubbi, dando la colpa ai rom. Quindi, la spedizione punitiva ai danni di una famiglia rom che ha occupato un appartamento vicino al condominio in cui si è consumato il furto. Sabato 13 luglio, ignoti si erano introdotti nella scuola dell’Albuccione per due volte in poche ore. Anche in quel caso, i residenti italiani avevano accusato quelli di etnia rom.