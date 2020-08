Precipita dal ponte

Un marittimo è caduto dal ponte della nave ‘Ilektra’, battente bandiera iberica e ormeggiata nel porto di Savona, ed è morto sul colpo. L’uomo, di origini filippine e imbarcato sulla nave, sarebbe stato intento a pitturare il tetto della stiva quando è precipitato per almeno 20 metri. I lavoratori del porto di Savona hanno indetto 24 ore di sciopero per protestare contro le troppe morti sul lavoro.

Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e la giunta regionale hanno espresso il cordoglio per la morte dell’operaio. “Siamo vicini alla famiglia e ai colleghi della vittima, a cui va il nostro cordoglio – si legge in una nota riportata da La Stampa -. In attesa che si chiariscano le cause di questo tragico decesso, è urgente e indispensabile che il tema della sicurezza sul lavoro diventi prioritario nell’agenda di governo”.