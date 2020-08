Studenti liceali palermitani

Dieci giovani studenti palermitani ammessi alla Summer School dell’“Institut Bourguiba des Langues vivantes di Tunisi IBLV”, una delle più prestigiose scuole di lingua araba al mondo, affiliata all’Università El-Manar e sotto la tutela del Ministero dell’Istruzione Superiore e della Ricerca della Tunisia. Si tratta di allievi dell’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo del nuovo indirizzo LES (Liceo Economico Sociale).

L’Istituto Bourghiba al di fuori della Tunisia ha una sua unica sede nel mondo proprio nella città di Palermo grazie alla convenzione stilata già da sei anni con l’Officina di Studi Medievali che è divenuta referente dello stesso Istituto in Italia. La Summer School è coordinata dalla prof.ssa Spallino Patrizia, docente di lingua araba presso l’Università di Palermo e direttrice dell’Officina di Studi Medievali.

Il corso ha avuto la finalità di far acquisire agli allievi il primo dei sei livelli di lingua araba distribuiti nel quinquennio liceale. Le certificazioni hanno un valore internazionale e costituiscono una credenziale riconosciuta in tutte le scuole, università o aziende del mondo. Si tratta di un percorso che per la prima volta nella storia dell’arabistica viene esteso e proposto ad adolescenti.

Gli allievi che hanno partecipato al progetto, da maggio a luglio sono Salvatore Abbate, Annapaola Avellone, Alessandro Colonna Romano, Ferdinando Comparetto, Rosario Caruso, Marco Dell’Oglio, Gabriele Costanzo, Stefano Pedone, Giuseppe Traina, Francesco Vitale. Sono stati accompagnati dalla professoressa Germana Porcasi.