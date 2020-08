Di Maio: niente crisi

ROMA– Di Maio esclude una crisi di governo. ‘Abbiamo da realizzare riforme importanti, è meglio vedersi e andare avanti’, dice. ‘Il problema non è Di Maio, ma la politica dei no dei 5Stelle’, dice Salvini: ‘Noi stiamo lavorando ai progetti e alle cose da fare, non alle poltrone’. ‘Per colpa di Salvini e Di Maio in Italia non si parla più dei problemi degli italiani. Non vorremmo che ci si trovasse di fronte ad un nuovo inciucio o a un governicchio o magari ad un rimpasto. Ci opponiamo a tutto questo e prepariamo l’alternativa per ridare una speranza al Paese. Questa è la nostra missione’, dice il segretario del Pd Zingaretti. Lo spread intanto torna a salire fino a 196 rispetto ai 185 dell’avvio di giornata. Il rendimento del Btpè all’1,63%. (ansa)