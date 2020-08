“L’esplosione sentita in luna di miele

PALERMO- Ognuno ha il suo modo di raccontare Capaci e via D’Amelio. Ogni palermitano ricorda perfettamente dov’era e cosa faceva. Questo perché le stragi del ’92 furono il confine che si oltrepassa senza ritorno. Dopo, niente sarebbe stato lo stesso. La scelta si presentava netta: o continuare a dormire, o svegliarsi e reagire.

Daniela Crimi, preside del liceo linguistico ‘Cassarà, per esempio, ha la sua storia che mette insieme una lontananza diventata all’improvviso vicina. E la racconta:: “Il 14 luglio del ’92 mi sono sposata e siamo andati in viaggio di nozze in Francia in macchina. Il 19 siamo fermi in albergo a Digione. Dico a mio marito: ‘Aspetta che chiamo la mamma a casa’. Telefono: ‘Ciao mamma’ e, improvvisamente, dall’altro capo del filo sento un boato tremendo. Casa dei miei non era vicinissima a via D’Amelio, ma nemmeno distante. Pochi minuti dopo sapevamo tutto. I francesi guardavano noi palermitani con gli occhi fuori dalle orbite. Qualcuno disse: ‘La tua Palermo è come Beirut’. Quel rumore ci ha cambiato la vita per sempre”.

Lo scrittore Ettore Zanca, su facebook, racconta invece: “Quel 19 luglio del 1992 ero affacciato alla finestra di mia zia da dove si vede il mare. Dalla parte opposta del golfo rispetto al Monte Pellegrino. Una nave stava attraccando in porto. D’improvviso un botto secco, così parve, una nuvola che ricordo bianca. Mia zia ipotizzò un fuoco d’artificio, io dissi “’con un botto solo?’”. E altri commemorano, ognuno con il suo frammento annerito nel mosaico di un dolore gigantesco.

Un botto. Un fuoco d’artificio. Qualcosa che tutta la città sentì e che adesso, ventisette anni dopo, sta raccontando sull’effimera pergamena dei social. E tutta la città – Palermo pigra che delega l’impegno agli eroi – comprese che i giorni non sarebbero stati più gli stessi. Perché Paolo Borsellino e i ragazzi della sua scorta erano morti di una morte annunciata. Erano stati macellati sotto gli occhi di tutti.