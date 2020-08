Questura, arriva Gigi D’Alessio

PALERMO – “Non m’interessa”. Così Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo, andando via dopo avere aspettato davanti alla questura di Palermo l’inizio della cerimonia in ricordo delle vittime della strage di via D’Amelio, subito dopo l’arrivo del cantante neomelodico napoletano Gigi D’Alessio, invitato all’incontro-dibattito, come ospite assieme ad altri.

(ANSA).

Da quanto apprende Livesicilia, tuttavia, da parte di Fiammetta Borsellino non ci sarebbe stato alcun intento polemico. La figlia del giudice si sarebbe allontanata dalla questura soltanto per essere presente ad altri impegni

Aggiornamento

“Sono andata via per motivi personali, ero stata lì per mezz’ora. Ho dato il mio contributo, mettendo in contatto la questura con Gero Riggio. Avevo una cosa urgente da fare”. Lo dice Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo, chiarendo il motivo per cui stamani è andata via dalla questura prima dell’inizio dell’incontro-dibattito organizzato per l’anniversario della strage di via D’Amelio. (ANSA)