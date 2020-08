Addio al giudice Borrelli

E’ morto a Milano il magistrato Francesco Saverio Borrelli, che fu capo del pool Mani Pulite ai tempi in cui era Procuratore della Repubblica. Protagonista di un capitolo della storia d’Italia, Borrelli si è spento in ospedale a 89 anni, per 47 dei quali ha indossato la toga, anche come procuratore generale del capoluogo lombardo. Il suo nome divenne particolarmente noto alle cronache con Mani Pulite, la maxi-inchiesta che coordinò con il vice Gerardo D’Ambrosio, collega ed amico scomparso il 30 marzo 2014. (ansa)