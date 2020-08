PALERMO – Che leggerezza. Qualcuno aveva pubblicato su Facebook la “bolletta” vincente. Non era una giocata legale, ma una delle tante scommesse del circuito illecito.

Il boss Tommaso Inzerillo ne era venuto a conoscenza. E non l’aveva presa bene. A scoprirlo era stato Vincenzo Pecorella che ne parlava con Benedetto Gabriele Miltello, uno degli arrestati del blitz della polizia che ha colpito il mandamento mafioso di Passo di Rigano: “… c’era Masino… parlava… cose… bolletta… quanta (forse parla di quaranta, ndr) e rotti mila euro… pubblicata su Facebook… quella presa da voi… ”.

Militello, dunque, era fra i beneficiari della vincita. Ed era preoccupato: “… chi l’ha pubblicata?… chi l’ha pubblicata… ora vorrei sapere chi l’ha pubblicata”. Pecorella insisteva: “… lui l’ha vista su Facebook… Masino (diceva abbassando il tono della voce)”. “Perché ha Facebook?”, si chiedeva stranito Militello. Masino Inzerillo non aveva un profilo sul social network, qualcuno gli aveva mostrato la foto.

“Non è che c’è messo nome e cognome – diceva Militello – che importanza ha… non so chi l’ha messa… non m’interessa… Gabriele ha pubblicato… minchia che è scemo Gabriele”. Ed invece era importante perché adesso si indaga anche sulla raccolta delle scommesse illecite.