PALERMO – Finisce in rissa con due feriti alla testa la conferenza della lega giovanile bengalese. In cinquanta ieri sera si erano riuniti nei locali adiacenti alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù di vicolo Tornabene a Palermo affittati per l’occasione dai componenti del gruppo politico. Per riportate la calma sono dovuti intervenire diverse volanti di polizia, il personale della Digos. I sanitari del 118 hanno soccorso due uomini di 35 e 40 anni feriti alla testa e trasportati all’ospedale Civico. Lo scontro sarebbe sorto tra due fazioni interne alla lega: quella storica e una seconda nata da poco più di due anni. La presenza all’evento pubblico di alcuni sostenitori del gruppo più recente non è stata gradita e sono bastati i primi scambi di battute perché la situazione degenerasse, trasformando quei locali e la strada in un ring senza esclusione di colpi.

“Lo scontro è avvenuto tra le due leghe di sinistra. La lega popolare bengalese e la lega popolare giovanile bengalese. Lo scontro è avvenuto nel corso della riunione che avrebbe dovuto modificare la rappresentanza negli organi politici del partito. Secondo alcuni non erano necessarie nuove elezioni mentre per la fazione opposta sì” afferma il consigliere della Consulta delle culture, il bengalese Md Alamin.(ANSA).