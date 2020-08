Era accusato di omicidio colposo

MARSALA (TRAPANI)- Su richiesta della Procura di Marsala, il gip Annalisa Amato ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato, per omicidio colposo, a carico dell’ex senatore socialista Pietro Pizzo a seguito della morte, il 27 aprile 2017, di un anziano muratore, Gaspare Greco, di 76 anni, trovato senza vita sul fondo della piscina, in quel momento con appena mezzo metro d’acqua, dell’abitazione di via Mazara dell’ex parlamentare del Garofano. Greco stava effettuando lavori di manutenzione sul bordo della piscina quando, non si sa se per un improvviso malore o perché è inciampato, è caduto sul fondo della vasca, dove alcuni minuti dopo è stato trovato senza vita. Alla richiesta di archiviazione si erano opposti i due figli dell’anziano muratore, secondo i quali, se non ricorrono gli estremi dell’omicidio colposo, ci sarebbero quanto meno quelli di un ritardo nella richiesta di soccorso.