“Ha compreso gli sbagli”

Esce dal carcere e va ai domiciliari Roberto Formigoni, l’ex governatore della Lombardia finito in cella lo scorso febbraio dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel caso Maugeri. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano. ‘Ha riletto la sua vicenda comprendendone gli sbagli, a partire dalla sua amicizia con Daccò, comprese le vacanze in yacht’, e per lui, anche se volesse, ‘non c’è più spazio per collaborare’, scrive il giudice nel provvedimento con cui concede i domiciliari a casa di un amico. (ansa)