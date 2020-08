Incendio e caos

ROMA – Cancellati 25 treni in seguito all’incendio, dai primi accertamenti risultato doloso, nei pressi della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma – Firenze. Lo rende noto Rfi, spiegando che “a causa del danno, si registra una forte riduzione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria. Per questo motivo, al momento sono stati cancellati 25 treni AV, sia di Trenitalia sia di Italo”.

I ritardi dei treni, in seguito all’incendio che sembrerebbe doloso alla cabina elettrica nei pressi della stazione di Rovezzano, “si sono estesi a tutto il sistema alta velocità, con ripercussioni probabili per tutto il pomeriggio”. Lo fa sapere Rfi in una nota. “I ritardi medi sono di 180 minuti su tutto il sistema Av” ed è “interessato dai ritardi anche il traffico regionale nei principali nodi metropolitani”. “La circolazione ferroviaria è stata completamente sospesa dalle 5 alle 8 di questa mattina per accertamenti da parte dell’Autorità giudiziaria. Concluse le prime indagini ispettive, il traffico è ripreso con forti rallentamenti”, spiega Rfi.

Rfi sporgerà denuncia contro ignoti. Lo fa sapere la società che gestisce la rete ferroviaria, in merito all’incendio, dai primi accertamenti risultato doloso, nei pressi della stazione di Rovezzano. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana – precisa la nota – sono al lavoro per ripristinare i cavi danneggiati e quindi la piena funzionalità dell’infrastruttura. Sarebbero tre i roghi innescati all’alba nella zona della stazione di Rovezzano a Firenze. E’ quanto si apprende da fonti vicine agli inquirenti. Oltre alla cabina elettrica sarebbero stati colpiti anche altri due ‘pozzetti’.

“Con l’incendio i sistemi tecnologici di Rete Ferroviaria Italiana hanno fermato automaticamente tutti i treni in viaggio sulle linee interessate, garantendo la massima sicurezza per i viaggiatori”. Lo precisa Rfi in una nota sull’incendio alla cabina elettrica a Rovezzano, ribadendo che “a causa del danno, si registra una forte riduzione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria”.

“Rimborso integrale per i passeggeri dei treni alta velocità e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio e che sono stati interessati dal blocco del traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni, per i danni provocati dall’incendio causato da un atto doloso a opera di ignoti in corrispondenza della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma – Firenze”. Lo annuncia Trenitalia in una nota, spiegando che il rimborso integrale del biglietto può essere chiesto sia alle biglietterie Trenitalia sia online sul sito trenitalia.com

