ROMA – In arrivo una nuova ondata di calore in tutta Italia, con mercoledì e giovedì che saranno le giornate più calde. E spuntano nuovi bollini rossi nel bollettino del ministero della Salute: domani il massimo rischio caldo riguarderà Brescia e Pescara, mercoledì anche Bolzano, Firenze, Perugia e Torino. Si profilano quindi giorni ‘roventi’: mercoledì e giovedì, in particolare, si prevedono fino a 39 gradi in Toscana, 37 a Roma, in Sardegna ed in Pianura Padana. “Colpa della ‘rimonta’ dell’anticiclone africano – spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr -. La presenza di un’area di bassa pressione sull’Oceano Atlantico ha infatti richiamato aria calda dal deserto algerino, cui sta dando ulteriore impulso la maggiore spinta del monsone africano.

L’aria così raggiungerà l’Europa, portando caldo record anche in città come Parigi dove giovedì sono previsti fino a 38 gradi, Londra con 33 gradi, Amsterdam e Bruxelles”. Il caldo si dovrebbe attenuare nel weekend quasi ovunque: le uniche regioni che rimarranno ‘afose’ sono la Puglia e parte della Sicilia. “Sempre nel fine settimana – conclude Gozzini – sono possibili temporali sull’arco alpino”. (ANSA).