Palermo, la ‘selvaggitudine’

Ecco la ‘selvaggitudine’ palermitana: è l’unico neologismo che viene in mente, riavvolgendo il video della brutale lite alla Cala. Le immagini lasciano il posto alla rassegnazione. Hai voglia di cultura, di sforzi, di progressi: per quanto si faccia e si dica, non ci risolleveremo mai da un codice primitivo che non appartiene certo a tutti, ma a qualcuno sì.

Secondo la cronaca fin qui disponibile, le botte riprese in un filmato allo studio della polizia, che sta cercando di trarne nomi e protagonisti, sarebbero scaturite da un rimprovero a un ragazzino, con successiva reazione. Poi magari verrà fuori che si trattava di qualcosa di diverso, per esempio di una disputa un po’ animata sull’interpretazione della Divina Commedia.

Aspettiamo, ovviamente, l’esito delle indagini, tuttavia le informazioni attuali ci inducono a descrivere quella rissa proprio come tipicamente palermitana, poiché nata dalla subcultura del sempiterno Ammia!, dello ‘sgarro’ da lavare, che chiama in causa non soltanto il soggetto che si ritiene offeso, ma coinvolge i membri della sua tribù.

E non siamo forse la città chiusa dei clan – delle cosche, quando lo spessore criminale è elevato – delle famiglie, dei quartieri e delle periferia inavvicinabili dagli stranieri che vengono occultamente sorvegliati se per caso si avventurano oltre i confini? Ecco perché, riavvolgendo quel video, trionfano i cattivi pensieri. C’è qualcuno che non abbia provato un sentimento assimilabile allo sconforto totale? C’è qualcuno che non abbia detto tra sé e sé: tanto è tutto inutile, non cambieremo mai?

Se c’è merita di essere il prossimo sindaco di Palermo.