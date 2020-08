Reddito di cittadinanza e in nero

AGRIGENTO – Percepiva il reddito di cittadinanza, ma lavorava in nero in un cantiere edile abusivo per realizzare una veranda. Un muratore di Montallegro (Ag) è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, per truffa all’Inps. I carabinieri hanno scoperto il cantiere abusivo in contrada Pergole a Realmonte (Ag) e hanno denunciato, per abusivismo, 4 persone. Fra queste anche il muratore “disoccupato” che aveva in tasca la carta per il prelievo del beneficio. (ANSA).