PALERMO – Ore di paura all’ospedale Villa Sofia per un presunto caso di meningite. L’allarme è scattato nelle prime ore della mattina, quando al pronto soccorso è arrivata una donna in gravi condizioni, con i sintomi della temutissima malattia infettiva.

La paziente, palermitana di 38 anni, è stata sottoposta agli accertamenti medici per cinque ore e poi ricoverata in Rianimazione. Panico tra i pazienti che attendevano il proprio turno nell’area di emergenza, a cui il personale sanitario ha fatto indossare, per precauzione, delle mascherine. In molti hanno preferito allontanarsi, altri sono tornati a casa.

A chiarire le condizioni della donna, adesso ricoverata con prognosi riservata, è l’ospedale: “Abbiamo effettuato tutte le analisi del caso e accertato che non si tratta di meningococco, ma di streptococco, quindi non è una forma contagiosa. La paziente è arrivata in ospedale in gravi condizioni per una otite che si è diffusa alle meningi, resta sotto stretta osservazione. Abbiamo distribuito in via precauzionale le mascherine ai pazienti presenti, come è previsto in questi casi fino alla relativa diagnosi. Ci sentiamo di tranquillizzare gli utenti, non si tratta di una forma con cui può avvenire il contagio”.